〈紐約匯市〉美12月零售銷售強勁 降息押注降溫 DXY再觸一個月新高

美國上月零售銷售展現消費韌性，削弱了市場對聯準會 (Fed) 即將降息的押注，美元指數周三 (17 日) 再觸一個月新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 持平在 103.37，盤中最高升至 103.69，為 12 月 13 日以來最高。

DXY 前一日創下 1 月 3 日以來最大單日升幅，部分為受 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 言論所提振。華勒表示，雖然美國距離實現 Fed 的 2% 通膨目標已經「很近」，但在通膨降溫趨勢明確之前，不應倉促降息。

Fed 周三發布褐皮書顯示，12 個地區的企業認為近期經濟活動幾乎沒有變化，與此同時，幾乎所有地區都指出勞動力市場正在降溫。

經濟數據方面，美國商務部公布，繼 11 月月增 0.3% 後，12 月零售銷售額再成長 0.6%，增幅優於路透訪調經濟學家此前預測的 0.4%。

即使市場依舊認為 Fed 可能從 3 月開始降息，但根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，Fed 在 3 月首次降息至少 1 碼的機率，已從周二 (16 日) 的 65.1% 降至 53.2%。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「若我們看一下今早的零售銷售報告，就會發現在消費者支出領域，幾乎所有層面和整體上都出現成長，顯示潛在的通膨壓力將在更長一段時間內保持黏性。與此同時，我們看到決策官員正齊力將市場預期的首次降息時間推遲到年中，並且警告：降息的節奏將比預期還要更慢。」

同樣為美元帶來支撐的還有中國經濟數據。中國日前公布 2023 年經濟成長率達到 5.2%，略高於官方設立的目標。不過，隨著房地產危機加深，中國的經濟復甦遠比外界所想的還要不穩定。

美元兌日元上揚 0.66% 至 148.14 日元，創 11 月底以來最高。美元兌離岸人民幣盤中觸及兩個月高點，截稿前報 7.2224 人民幣。

繼前一日下跌 0.67% 後，歐元周三微升 0.06% 至 1.0882 美元。

歐洲央行 (ECB) 官員近來試圖打消投資人對於央行即將降息的預期。荷蘭央行總裁 Klaas Knot 周三向 CNBC 表示，投資人對 ECB 降息的押注已經過了頭，可能弄巧成拙，因為這實際上可能阻礙寬鬆貨幣政策。ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 向彭博電視表示，央行正在朝向 2% 的通膨目標前進，但尚未取得勝利。

英鎊上漲 0.3% 至 1.2675 美元，止步連三貶，因通膨意外回升強化了市場對於英國央行將比其他央行還要更慢降息的預期。

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