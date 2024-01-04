美銀：亞馬遜廣告版影音可望刺激股價再漲12%

美國銀行周三 (3 日) 發表報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 即將在其 Prime Video 平台上推出廣告，這將提高這家電商巨頭 2024 年的獲利和股價。

該行重申對亞馬遜的「買入」評級及其 168 美元的目標價，相當於較現有股價還有 12% 的上漲空間。

亞馬遜將於 1 月底在其 Prime Video 平台上推出廣告。用戶可以選擇每月額外支付 2.99 美元來跳過廣告。

在 Netflix (NFLX-US) 推出每月 7.99 美元的最低價無廣告套餐一年多後，Prime 廣告版服務吸引超過 1500 萬名訂戶。

Netflix 推出廣告版套餐的一個意想不到的收穫是，藉由廣告和消費者的訂閱費用，它可以比每月費用高達 20 美元的高階套餐帶進來更多營收。根據美國銀行的觀點，這種情況同樣有利亞馬遜。

美銀分析師波斯特 (Justin Post) 表示，「Netflix 的經驗證明，廣告用戶的變現能力比無廣告用戶更好。我們假設 Prime 有 1.5 億用戶，其中 70% 選擇低成本附廣告的訂閱方式，則估計潛在的廣告收入爲 30 億美元。」

同時，考慮到一部分用戶選擇每月支付 2.99 美元來免除廣告，這部分收入數字可能會增加到接近 50 億美元。

雖然這些新的廣告收入中有一部分將用於影音平台的內容支出，但其中一部分將用於提升亞馬遜的獲利率，這對股價來說應該是個利多。

波斯特解釋，「廣告收入的成長有潛力將支撐有關獲利率上升的觀點。分析顯示，廣告收入將為 2023 年北美獲利率貢獻 370 個基點。」

再加上零售業務的效率提升，亞馬遜 2024 年有巨大的獲利成長潛力。這種成長可能會在 2024 年給華爾街帶來驚喜，因為大多數分析師對這家電商巨頭的獲利預期似乎偏向保守。

波斯特指出，「根據亞馬遜的評論和我們的廣告預估，亞馬遜北美零售業務的獲利率仍有顯著成長空間，可望達到 7%，遠高於 2025 年華爾街預測的 5.7%。」

他認爲，甚至美銀自己對於亞馬遜 2024 年的獲利潛力預測可能也相對保守，「鑑於亞馬遜 2023 年獲利率的提速、2024 年沒有大型投資領域，以及估計 Prime Video 將帶來近 30 億美元的北美訂閱和廣告收入，華爾街和美國銀行的預測可能過於保守。」