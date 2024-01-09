普遍被看好 亞馬遜今年股價可望挑戰歷史新高

市場分析師認為，亞馬遜 (AMZN-US) 股價在 2024 年開年走勢艱難後可望恢復回升，有機會重返兩年多前創下的歷史紀錄。

根據整理後的分析師評比，約 97% 的分析師會推薦亞馬遜。美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛和摩根大通都將其評為 2024 年最熱門的電商或網路股，而投行奧本海默和 Roth MKM 則將其評為最受歡迎的大型股。

該股股價去年飆漲 81%、創 2015 年以來最大漲幅。在上周美股大跌走勢中，該股是受創最嚴重的大型科技公司之一，不過它的表現優於蘋果公司 (AAPL-US)。

人們對亞馬遜獲利前景的信心部分來自人工智慧 (AI) 的利多因素。根據分析師對亞馬遜的平均目標價顯示，亞馬遜股價上漲空間約為 25%，很接近 2021 年 7 月的歷史收盤高點。根據分析師的觀點，在大型企業中，目前只有輝達 (NVDA-US) 的報酬潛力比亞馬遜更優異。

摩根士丹利分析師史利蒙 (Andrew Slimmon) 的投資組合中持有亞馬遜股票，並指稱：「今年亞馬遜將突破前期高點。相對於其歷史水平，亞馬遜目前並不貴，其表現已超出預期，而且普遍預期也在上升。這是牛市的秘訣。」

在美股「七巨頭」中，亞馬遜是未創下歷史紀錄最久的公司。相較之下，蘋果、微軟 (MSFT-US) 和輝達去年都已創下新高。google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Facebook 母公司 Meta (META-US) 在去年推動市場走高後，1 月表現大多不佳。

分析師推薦亞馬遜的原因各式各樣，但大多數分析師都認為亞馬遜將具有越來越好的成長趨勢，以及不斷提升的獲利率，尤其是該公司將從疫情期間的投資中獲益。此外，AI 也可望提升其雲端業務的需求。

獲利狀況的改善有助於提升亞馬遜的估值吸引力。該股目前本益比為 32 倍，雖然高於那斯達克 100 指數的 23.9 倍，但遠低於 10 年平均水準 57 倍。

投資機構 Needham 將估值作為一個賣點，將亞馬遜列為 2024 年 FAANG 集團中第二受歡迎的公司，僅次於 Alphabet，而將 Meta、蘋果和 Netflix (NFLX-US) 等科技公司列在亞馬遜之後。

亞馬遜一直是分析師的首選。雖然高盛、瑞穗證券和富國銀行這些看漲者長期以來都得到回報，但買入評級並不一定會轉化為優異的業績：亞馬遜過去 5 年的漲幅約為 80%，而同期那斯達克 100 指數漲幅為 150%。