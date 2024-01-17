〈仁寶旺年會〉積極布局智慧醫療 仁寶瑞芳醫院最快2027完工

仁寶 (2324-TW) 今 (17) 日舉辦旺年會，總經理翁宗斌指出，仁寶積極布局智慧醫療領域，未來 5 至 10 年醫療領域將會是重要拼圖。副董事長陳瑞聰也提到，仁寶與新北市 BOT 的瑞芳醫院，今年開始興建，預計在 2026、2027 年完工營運。

仁寶布局智慧醫療多年，近期陸續開花結果。副董事長陳瑞聰表示，5 年前投資勤立生技，主要生產血糖量測相關設備，是仁寶最早投資的智慧醫療。陳瑞聰說，剛開始投資時，勤立已虧損 10 幾年，但在 3 年前開始獲利，預計今年開始配息。

陳瑞聰提到，仁寶投資手持式超音波的奔騰生醫，目前手持式超音波已取得美國 FDA 認證以及台灣 TFDA 認證，陳瑞聰認為此款手持式超音波有望成為醫生的必備醫療器材。

另外，仁寶旗下宏智生醫也推出 AI 軟體器材，有助於憂鬱症的治療診斷，目前正在進行臨床試驗。而仁寶的射頻消融設備，也已導入台大醫院。陳瑞聰進一步指出，未來仁寶也將聚焦細胞醫療，包括幹細胞、免疫細胞治療等。

談到與新北市合作的仁寶瑞芳醫院，陳瑞聰說明，目前各項環評皆已通過，今年將開始興建，預計在 2026 年底完工，2027 年正式營運，結合長照服務，屆時可望讓仁寶的智慧醫療產品有實際應用的場域。