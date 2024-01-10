〈中美環球展望〉徐秀蘭：今年LTA均價再往上 營收再創新高

中美 (5483-TW) 環球 (6488-TW) 集團今 (10) 日舉辦媒體餐敘，董事長徐秀蘭表示，今年全年矽晶圓長約 (LTA) 價格將持續往上，從客戶需求來看，預期下半年會有不錯的成長，看好全年營收再創新高。

徐秀蘭指出，今年因為新廠資本支出攤提增加，帶動 LTA 均價往上，主要 LTA 還是以 12 吋為主，部分為 8 吋，細分產品稼動率來看，目前 12 吋高於 8 吋、再高於 6 吋。

從季度走勢來看，徐秀蘭認為，去年第四季客戶營收開始回升，主要是因庫存出貨，但因不可控因素增加，客戶對健康水位的安全線較保守，第一季需求會稍微弱一些，第二季持平第一季或略優於，預期下半年看到不錯的成長，至於幅度會觀察客戶需求與大環境現況等。

中國今年將有數十座成熟製程晶圓產能開出，徐秀蘭看好，此對公司來說是好消息，環球晶也配合客戶擴充矽晶圓產能，新產能預計今年、明年陸續開出，可滿足客戶需求。

針對 AI，徐秀蘭看好，AI 將帶動半導體產業，今年的 CES 2024 就有眾多新奇的終端產品陸續問世，包括算力大幅拉升、記憶體容量大增以及能耗增加，在三大效應帶動下，都將推升半導體與材料商需求。

至於化合物半導體，徐秀蘭補充，現階段 SiC 已有相當大的比重是由自己長晶，截至去年底月產能 6000 片，預計今年產能會較去年倍增，會持續朝 2026-2027 年產能達 100 萬片的長期目標前進，其中，台灣廠區負責長晶到拋光片，美國則承接磊晶 (EPI)，客戶來自於一線車廠，以歐洲與美國居多。