〈台股盤中〉電傳指標壓盤一度挫逾200點 靠台積電拉抬跌點收斂

美股周一休市，但台股今 (16) 日在半導體雙雄以及台塑四寶走弱下，盤中一度大跌近 210 點，最低來到 17337.58 點，選後慶祝行情黯淡，不過，午盤在台積電拉抬下，跌點收斂至百點、留下影線，而今日估量放大至 3000 億元。

台積電盤中一度下跌 7 元或 1.2%，最低來到 579 元，不過，午盤前在資金拉抬下，回到平盤 586 元；聯發科、台達電跌逾 2%，回測 900 元大關，鴻海、廣達、聯電、日月光投控等均在平盤上下震盪，

不過，面板雙虎逆勢走強，群創大漲半根停板、友達也漲逾 2%，文曄及智原漲幅也在 5% 上下；高價電子股也普遍弱勢，祥碩跌逾 4%，失守 2000 元大關，旭隼跌 3%，嘉澤則逆勢走強，力拚重返千元關卡。

傳產族群來看，台塑四寶同樣走弱，台化、台塑化跌逾 4%，台塑、南亞也跌 2% 上下；貨櫃三雄開高走低，長榮、陽明、萬海午盤翻黑，跌幅均在 2% 上下；連日大漲的重電族群今日也拉回修正，華城、中興電、大同、士電等均跌 2% 上下。

焦點股方面，IC 設計廠神盾昨日召開重訊宣布，將以現金及換股並行方式，併購矽智財（IP）公司乾瞻科技，今日股價開盤直奔漲停，集團成員迅杰也同步亮燈。