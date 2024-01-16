〈台股盤後〉地緣風險升高 電金表現全走樣 長黑收跌近200點

台股在 2024 年開紅盤以來出現漲多拉回壓力尤以今 (16) 日爲甚，大盤指數今天收盤下跌 199.95 點或 1.14%，收盤指數報 17346.87 點，導致大盤重挫原因包括新台幣大貶引發的外資雙盤匯出疑慮、國際地緣政治衝突及台灣可能面對的外交挑戰等因素，市場專家認為，台股並未走空，但整理的時間將拉長。

台股的權王台積電 (2330-TW) 今天下跌 6 元或 1.02%，收盤報 580 元，成交量爲 2.7 萬張，市場在觀望台積電 18 日法說提出的看法，造成台積電盤中遭遇賣壓大，沒有辦法帶領電子股大力向前，只由如神盾 (6462-TW) 、智原 (3035-TW)、M31(6643-TW) 中小 IC 設計股帶頭表現，但電子、金融指數不振，終場大跌 199.95 點。

神盾昨日宣布通過與乾瞻科技以現金及公司發行新股為對價股份轉換案，預計斥資約 47 億元，取得乾瞻科技 100% 股權，將以此擴大 IP 布局也是市場的重大指標。

台股集中市場大盤今日開在 17523.78 點，也爲盤中最高點，最低 17337.58 點，終場大盤下跌 199.95 點或 1.14%，收在 17346.87 點，市場成交值 3082.09 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股目前並沒有走空，但在今天的重挫之後指望季線 17208.63 點的支撐力道。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股將試著在現階段築底，但經今天的重挫後，預期整理的時間將被迫拉長。

今天集中市場大盤權值股下跌，但收盤鴻海 (2317-TW) 股價收平盤，收盤價報 100 元、聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 27 元或 2.93%，跌破 900 元整數關卡，收在 895 元，大立光 (3008-TW) 收盤 2580 元，較昨日下跌 15 元 0.58%，反而是玉晶 (3406-TW) 收紅，收盤站上 400 元大關 401 元作收，較昨日上漲 7 元。。

同時，高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 走揚，南電 (8046-TW) 今天股價收黑。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤都下挫，但航空類股的長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 股價聯袂下挫。