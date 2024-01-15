〈台股盤後〉「綠贏」股謝票行情不敵賣壓 17600點得而復失

2024 大選落幕，隨著不確定因素消除，台股今 (15) 日再度匯聚人氣，「綠贏」概念股綠電、太陽能、重電、生技族群上演謝票行情，大盤開高震盪，一度奪回 17600 點，不過電子股普遍賣壓沉重下，尾盤漲勢收斂，終場收在 17546.82 點，上漲 33.99 點或 0.19%，17600 點得而復失，成交量 2859.33 億元。

電子權值股表現方面，台積電 (2330-TW) 在盤上震盪，終場小漲 2 元，收在 586 元；聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 則收黑；廣達、日月光、大立光、華碩、緯穎等賣壓沉重；不過台達電、聯詠、智邦等則收盤上。

業界看好，新任總統將延續蔡政府「非核家園」政策，擴大布局「風電與太陽光電」，太陽能概念股歡騰表態，寶碩 (5210-TW) 強勢亮燈漲停，大亞、國碩、盛達、聯合再生、森威能源強漲逾半根停板，天方能源、碩禾、太極、華鎂鑫、元晶、茂迪、廣運等表現也不俗。

生技醫療股被外界點名受惠股之一，今日表現也相對強勢，視陽 (6782-TW) 大漲超過 8%，美時 (1795-TW)、保瑞 (6472-TW) 漲幅逾 4%，台耀、五鼎、承業醫、南寶、晉弘、國化、亞諾法、生達等也紅通通。

IC 設計表現剽悍，迅杰 (6243-TW)、安格 (6684-TW)、笙科 (5272-TW)、芯鼎 (6695-TW)、旺玖群起亮上攻皆亮燈漲停；鈺創、群聯、驊訊、晶相光、昇佳電子、安國、祥碩、通嘉、笙泉等都有逾 5% 漲幅。

類股表現幾家歡樂、幾家愁，藍營未能重掌執政黨，兩岸關係也引發市場擔憂，觀光族群賣壓沉重，寒舍 (2739-TW)、雲品 (2748-TW) 重挫超過 5%，鳳凰、雄獅、夏都、華園、六福、國賓、晶華等都收黑。