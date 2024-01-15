〈台股盤中〉大選後不確定因素消除 資金行情送暖 站上5日及10日線

大選過後，台北股市今 (15) 日早盤市場資金鎖定以 IC 設計、AI 概念個股等電子族群，大盤早盤反彈逾 100 點並站上 5 日及 10 日線，同時貨櫃航運及重電類股表現，市場專家指出，以今天早盤集中市場的量能來看，在大選不確定因素消除之後的量能回溫，將可能有一波資金行情再推升台股向前。

但新台幣對美元匯率，今日早盤則呈現小貶走勢。

台股集中市場大盤早盤電子成交比重超越 62.7%，同時，台積電 (2330-TW) 的強漲超過 1.01%，也是激勵大盤上漲的主因，台股集中市場加權股價指數 15 日大盤呈現開高後消化賣壓一路走低，預估全場成交值爲 2973 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天反彈且市場量能回溫，大盤走勢仍爲多方掌握中，顯示大選的不確定因素消除之後，吸引部分買盤進場，但相對大盤也有來自選前押寶的賣壓進場調節，市場的重電、綠能類股也在盤中竄出表態。

證券分析師黃漢成指出，台股目前仍屬震盪走高的行情，對於好 AI、 AI PC 類股表現看好，同時也要留意 IC 設計族群。

今天早盤 AI 伺服器概念股技嘉 (2376-TW)，但類股中的廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 則開高走低，但在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價則全面走強。

早盤的重電個股如華城 (1519-TW) 及中興電 (1513-TW) 則有優於大盤的強勢表現。

ABF 族群景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 走強，南電 (8046-TW) 股價表現相對弱勢。

至於台積電，今天早盤以 590 元高盤開出，最高 590 元，最低 585 元，也顯示在市場資金對 18 日的台積電法說會前的卡位。