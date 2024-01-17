〈焦點股〉保瑞首起美國併購案 股價開高走低拚守700元

生技股王保瑞 (6472-TW) 再啟動併購案，以 2.1 億美元、約新台幣約 66 億元，收購美國百年藥廠 Upsher-Smith，正式插旗美國，激勵今 (17) 日股價放量攻高，突破 700 元大關，早盤最高至 748 元，勁揚 7.7%，不過在賣壓湧現下，漲幅收斂至 1% 左右。

Upsher-Smith 成立於 1919 年的美國本土製藥公司，2017 年起由日本 Sawai Group Holdings(澤井集團控股) 取得多數股權運營管理。Upsher-Smith 公司 2022 年度營收約 2.5 億美元 (約新台幣 78.7 億元)，旗下擁有 48 項上市量產藥品，其中最暢銷的藥物是治療慢性病的氯化鉀注射液 (KCL) 長效劑型用藥，後續還有幾個品牌藥正在等待美國藥證審查中。

此外，Upsher-Smith 分別在明尼蘇達州的 Plymouth(普利茅斯) 與 Maple Grove(梅普爾格羅夫) 設有製造工廠，此兩個製造基地可生產的藥品劑型包含口服固體、粉體 (口服與局部用藥)、液體，並設有包裝產線。

其中，Maple Grove 才在 2022 年完成新廠擴廠與查廠，也是美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，其單一廠區面積超過 60 萬平方英尺更接近保瑞竹南廠一期與二期合計面積的四倍大，該新廠已獲美國 FDA 查核通過，總產能達 35 億劑。

此併購案後續還需要經過美國聯邦貿易委員會 (FTC) 審查，預計需要 4-7 個月時間。保瑞強調，截至去年第三季底，帳上現金約 40 億元，加上銀行借款，此併購案資金無虞。