〈台股盤前〉短線估回測季線支撐 後續資金可望回流再戰萬八

台股昨日大跌近 200 點，法人認為，短線恐先回測季線支撐，但預期後續台積電法說及美股財報正向等因素下，可望刺激資金回流，向上再挑戰萬八大關。

由於地緣政治風險增溫、兩岸關係議題，以及外資看空台積電毛利率表現，以及蘋果手機降價等利空因素，台股昨日面臨股匯雙殺，大跌近 200 點至 17346.87 點，選後慶祝行情未能延續，成交金額增至 3150 億元。

籌碼面來看，外資大賣 451.08 億元；自營商賣超 31.28 億元；投信獨抗空買超 0.77 億元；三大法人合計賣超 481.57 億元，不過，外資也逢低回補台指期空單，淨空單降至 1.72 萬口，期現貨不同調。

美股方面，10 年期美債殖利率突破 4%，美元創 3 月以來最大升幅，美股四大指周二僅費半上漲上漲 53.52 點或 1.32% 收紅，道瓊跌 231.86 點或 0.62%、那指跌 28.41 點或 0.19%、標普跌 17.85 點或 0.37%。

台股 ADR 僅台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%，日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.34%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.30%。