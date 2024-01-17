走著瞧-創深耕東南亞、評估進軍歐美 拚獲利倍數增

信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 最新指出，今年將加深東南亞市場布局，並已開始著眼評估發展歐美市場，隨著去年海外市場營收已超越台灣市場，今年營運成長動能仍樂觀，設定全年獲利倍數增目標。

Gogolook 將海外市場視為重要的營收成長來源，目標今年主力產品 Whoscall 在泰國的月活躍用戶數 (MAU) 超越台灣。

Gogolook 過往連虧 3 年，不過，去年前三季均繳出獲利成績，可望於 2023 年提前開始獲利，顯示信任科技的潛在市場規模正高速成長，主要發展方向為資安防詐、數位身分和法遵科技，目標推升今年獲利倍數成長。

Gogolook 進一步說明，三大營收來源皆持續成長，其中，數位廣告與以訂閱制 (SaaS) 為主的信任雲服務營收主要來自 Whoscall，除了在國內持續提升 ARPU(每用戶平均收入) 和獲利外，將更積極拓展 Whoscall 的海外市場，並將推進與政府和大型企業的合作。

其次，以袋鼠金融 Roo.Cash 為主的商業服務，將持續透過多種渠道提升獲客效率、增加用戶黏著度。

而在企業端服務方面，Gogolook 指出，目前營收占比不高，預計跨入更多的企業防詐應用領域，提供企業更完整的防詐解決方案，同時嘗試擴張海外版圖。