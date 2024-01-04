精誠拓東南亞資安版圖 首站揮軍新加坡

為開發海外資安新商機，精誠 (6214-TW) 今 (4) 日宣布，旗下資安服務廠商智慧資安科技 (uniXecure) 與 Nera Telecommunications Ltd 簽署合作意向書(MoU)，雙方將在東南亞市場合作，提供智慧資安科技的自主研發資訊安全系統維運服務、以及全域聯防資安解決方案，首站進入新加坡。

精誠說明，雙方合作第一階段將先引進智慧資安科技 MOC 監控維運系列自有四大產品「資安意識人因分析系統 (HEIS)」、「次世代郵件安全雲 (SESC)」、「資安弱點通報系統 (SIVAS)」和「系統資源監控管理平台 (SRMAS)」。

智慧資安科技董事長詹伊正進一步指出，新加坡身處東南亞地區的樞紐，吸引許多國際企業總部進駐，也容易成為駭客覬覦的目標；而台灣則是亞太地區遭受資安攻擊最嚴重地區之一，因而擁有豐富抵禦駭客攻擊成功經驗，此次選擇新加坡為自有資安產品拓展東南亞市場的首站，期望藉由與 NeraTel 的合作，將 uniXecure 為台灣企業導入的全域聯防戰略，成功複製到海外。

NeraTelecommunicationsLtd(NeraTel) 為新加坡上市的解決方案整合商，深耕資訊服務領域超過 45 年，其亞太區產業客戶包含電信和公用事業、醫療保健、交通運輸、物流、政府組織、金融服務、教育等行業。