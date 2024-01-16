股匯逃殺！外資拋售台股451億元1年半來最大量 央行這樣說

新台幣今 (16) 日爆量重挫 1.77 角至 31.392 元，收貶 0.57%，外資出走也同步反映在股市，外資單日大賣台股 451 億元，創 2022 年 6 月 14 日以來最大賣超；中央銀行對此指出，外資資金持續流出，惟新台幣匯率比起主要亞幣，走勢仍屬相對穩定，會密切注意資金進出情形。

台北外匯經紀公司今日成交值高達 23.47 億美元，創 2022 年 11 月中旬來單日最大量，若加計元太外匯成交值 7.595 億美元，合計成交量暴衝超過 30 億美元。

央行對此說明，日前市場樂觀預期聯準會 (Fed) 將於 3 月開始降息，美元指數 (DXY) 明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。

不過，今年以來，由於 New York Fed 總裁 John Williams 等官員淡化 Fed 即將降息預期，加上近期公布美國 CPI 通膨率高於市場預期、勞動市場仍具有韌性等因素，美元指數反彈 1.55%，造成外資資金持續流出。

央行統計，今年以來新台幣對美元匯率貶值 2.09%，但貶幅小於日圓 3.50%、韓元 3.29%，以及泰銖 2.83%，央行也強調，同期間新台幣匯率波動度小於其他主要貨幣，新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。

央行再次聲明，外資資金進出國內匯市頻繁，將持續密切注意資金進出情形。

新台幣今日最低見到 31.433 元，貶值多達 2.18 角，終場兌一美元以 31.392 元作收，貶值 1.77 角，台北外匯經紀公司成交值 23.47 億美元。