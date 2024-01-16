外資大舉提款台股 金管會信心喊話：上市櫃基本面穩健

台股今 (16) 日重挫近 200 點，收在 17346 點，外資上演大逃殺狂賣 451 億元，證期局副局長高晶萍表示，目前台股上市櫃公司基本面仍穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢及美國利率政策對台股的影響。

根據統計，亞洲主要股市今日普遍下跌，台股收盤指數為 17346.87 點，下跌 199.95 點，跌幅 1.14%，成交值約 3082 億元；香港跌 1.96%，韓國跌 0.85%，日本跌 0.69%，上海跌 0.67%，新加坡跌 0.31%。

今年以來截至 1 月 15 日止，台股跌幅 2.14%，相較日本漲幅 7.28%、新加坡跌幅 1.26%、上海跌幅 2.98%、香港跌幅 4.87%、韓國跌幅 4.87%、深圳跌幅 5.89%、美國那斯達克跌幅 0.26%、美國道瓊跌幅 0.26%，台股表現仍介於國際主要股市之間，

今年以來截至 1 月 15 日止，台股日成交量約 2866 億元，相較去年同期增加 65.97%。信用交易之整戶擔保維持率為 173.26%。

外資買賣超方面，今天大砍台股 451 億元，今年截至 1 月 16 日止，累計賣超台股 786 億元。

金管會指出，去年截至 12 月底，台股本益比 21.12，現金殖利率達 3.37%（加計股票股利為 3.47%），國內上市櫃公司 2023 年度營收約 38 兆元，雖較 2022 年度減少 8.48%，仍為歷年同期第三高。