〈紐約匯市〉Fed 3月降息預期降溫 美元指數攀至一個月高點

隨著投資人對聯準會 (Fed)3 月降息的預期降溫，美元指數周二(16 日) 跳升至一個月高點。英鎊和日元因國內通膨壓力緩解而下滑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 勁揚 0.96%，至 103.39，為 12 月 13 日以來最高。在公布 1 月紐約製造業指數惡化後，美元短暫回吐升幅。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預期 Fed 在 3 月至少降息 1 碼的機率為 66.9%，低於前一交易日的 81%。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，目前美國距離實現 Fed 的 2% 通膨目標「很近」，但在確定通膨可持續降溫之前，Fed 不應倉促降息。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 稱：「華勒表示沒有理由像過去一樣快速採取行動，降息應該要有序且謹慎地進行。華勒很重要，因為他是鷹派，他顯然也證實了我們已經知道而且 Fed 成員都承認的事實，即利率已經達到高峰。」

歐元貶 0.7% 至 1.0873 美元，創逾一個月新低，且單周貶幅為兩周以來最大。歐洲央行 (ECB) 決策官員 Joachim Nagel 周一 (15 日) 試圖抑制市場對央行提前降息的預期。即使 ECB 可望在今年降息，幾位官員認為降息時機仍不確定。

此外，歐洲央行 11 月調查顯示，消費者對歐元區未來三年的通膨預期，從 2.5% 降至 2.2%。

周一假期結束後，美債殖利率周二上揚，10 年期美債殖利率升至 4.067%，為美元帶來支撐。

英鎊下跌 0.7% 至 1.2632 美元，為 1 月 5 日以來最低。數據顯示英國工資增幅在截至 11 月的三個月內大幅放緩，支持了英國央行今年將大幅降息的觀點。

美元兌日元漲逾 1% 至 147.24 日元，為六周高點。日本公布 12 月批發物價指數持平去年同期，年增率為連續 12 個月放緩，減輕了日本央行必須盡快結束貨幣刺激措施的壓力。

加密貨幣方面，比特幣上漲 1.1% 至 43,296.8 美元。自從美國證券交易委員會 (SEC) 批准首批比特幣現貨 ETF 交易申請以來，比特幣已下跌逾 6%。

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