上市櫃市值突破60兆元 金管會推資本市場藍圖獲7大成效

金管會推動資本市場藍圖方案 3 年成果已現，截至去年底，上市櫃家數達 1813 家，市值突破 60 兆元，台股去年漲幅逾 2 成、以 17930 點封關，外資累計淨匯入 2455 億美元，期貨夜盤交易量占比超過 3 成，ETF 資產規模已達 3.56 兆元 (截至去年 11 月底)，此外，台灣推動公司治理績效甫獲亞洲公司治理協會 (ACGA) 評鑑為第三名，總計獲得七大成效。

金管會說明，國內上市櫃家數已達 1813 家，較資本市場藍圖實施前 (2020 年底) 新增 83 家，市值提高 20% 以上，並突破 60 兆元；台股指數也自 2020 年底 14732 點上漲至 17930 點，漲幅逾 2 成，與國際主要股市相比有亮眼的成績。

經統計，台股外資累計淨匯入自 2020 年底為 2085 億美元，至去年底約 2455 億美元，台灣資本市場對外資吸引力持續提升；期貨夜盤交易量占比自 2020 年底 2 成 5 至去年底已超過 3 成。

此外，國內 ETF 資產規模大幅成長，截至去年 11 月底，ETF 資產規模已達 3.56 兆元，相較去年 1.74 兆元，成長 1 倍，均顯示台灣資本朝多元化及國際化發展。

金管會進一步指出，去年度永續發展債券累計發行金額已達 1473 億元，較 2022 年度成長達 30%；因應高齡社會，推動國人退休準備平台，目前計有 52 檔國內外基金上架銷售，截至去年底，每月扣款約 1.9 萬人次，累積申購量約 34.8 億元。

金管會表示，資本市場藍圖方案是由金管會、證交所、櫃買中心、集保結算所、期交所、證基會、投保中心及證券期貨三公會協力合作推動。未來會繼續推動各項措施，持續精進臺灣資本市場制度與人才發展，攜手為全體市場參與者打造更公平、創新、開放、多元且國際化之資本市場。