大量持股申報門檻下修至5% 逾3300名大股東5/20前須補公告

證交法第 43 條之 1 修正已完成法規預告，金管會今 (16) 日表示，將自今年 5 月 10 日起施行，大量持股申報及公告門檻由 10% 下修至 5%；證期局副局長高晶萍表示，修法主要目的是希望法人機構或家族持股透明化，減少經營權紛爭、保障投資人權益，根據集保 2021 年底的資料顯示，約有 3307 人受影響，須在新規上路 10 日內補申報及公告，也就是 5 月 20 日以前，逾期恐面臨裁罰。

高晶萍說明，目前取得人是透過公開資訊觀測站辦理公告，並以書面向主管機關申報，為節能減碳及提升申報效率，金管會規劃取得人除維持現行公告方式外，其申報書件改經由公開資訊觀測站上傳檔案，即屬完成申報，並由公開資訊觀測站系統轉知被取得股份的公司、證交所或櫃買中心。

為貫徹公司股權透明度，並基於法律明確性，明定取得人 (包含政府管理之退休及保險基金) 於本辦法修正施行前已取得任一公開發行公司已發行股份總額超過 5% 而未超過 10% 的股份且繼續持有至施行日者，應於施行日起 10 日內辦理初次申報及公告。

此外，取得人為政府管理的退休及保險基金者，考量其肩負相關政策任務，具高度公益性，與一般取得人性質有別，因此，適用特別申報制於每半年度定期申報及公告，並簡化應行申報事項。

高晶萍舉例，像是勞保基金、國民年金保險基金、職災保險基金、積欠工資墊償基金、就業保險基金、農民退休基金、勞工退休基金及公務人員的退撫基金等皆適用，須於每年的 6 月及 12 月申報及公告。

根據證交法相關規定，違者可裁罰新台幣 24 萬元至 480 萬元，證期局表示，根據統計，2022、2023 年分別申報 540、403 件，僅各裁罰 3 件，主要原因為逾期申報，幾乎都是裁罰 24 萬元。

高晶萍進一步指出，大量持股初次申報的規定仍維持不變，假設股權從 5% 增加至 6%，每增加 1 個百分點，就必須在變動 2 日內完成申報及公告。