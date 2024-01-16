強茂車用MOS出貨放量 今年重返成長

二極體市場捎來好消息，強茂 (2481-TW) 表示，消費性電子已在去年觸底，車廠庫存也告段落，預期今年車用中壓 MOS 將放量成長，車用 SiC Diodes 也將開始出貨，推升今年營運逐季成長，全年重返成長軌道。

強茂去年車用業績維持成長，年增約 2 成，看好電動車半導體含量增長以及自動輔助駕駛算力拉升，將帶動功率元件需求增加，對公司營收有正面效益。

強茂過往在車用領域的產品以小訊號 MOS 居多，近年布局產品則以 Power MOS 為主，如 12V/48V 系統所需的 40-120V MOS，經過數年設計導入 (Design in) 後，相關案件會在今、明年陸續發酵，現在已經觀察到客戶在追料，看好今年車用業績年增幅再優於去年，營收比重則從去年的 22% 提升至 24%。

SiC 方面，強茂看好，由於能源轉換效率越趨受到客戶重視，客戶也傾向將 PFC 從矽基元件轉換成 SiC 元件，目前公司應用以工控為主，如太陽能逆變器與 1000W 以上的高階電源等，預期今年車用 SiC 元件就會開始出貨。

另外，強茂也積極拓展海外市場，去年正式揮軍日本成立分公司，今年第二季將開幕，地點位於日本東京附近，將投注較多資源，看好當地有很多車用、工控與工具機等客戶，有助提升在日本的市佔率。

強茂也因應客戶對地緣政治風險的考量，前往菲律賓市場，預計產品今年第四季量產，主要是滿足美國客戶需求，目前生產產品以車用為主。