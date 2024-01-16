御頂將跨足旅遊、飯店營運 拚營收倍增 全年轉盈

餐飲業者御頂國際 (3522-TW) 今 (16) 日於法說會中指出，看好疫後觀光產業復甦力道，已著手規劃併購優質連鎖餐飲品牌，並將跨足旅遊和飯店管理市場，目標打造出觀光綜合平台─將餐飲、旅遊、飯店管理列為營運三大支柱，預計新的事業於下半年加入，在轉型和併購下，拚今年營收可望倍增，並邁向獲利。

御頂旗下有晶宴會館和頂鮮台南擔仔麵兩大事業體，過去連虧 4 個年度，新團隊於去年入主後，完成 2 億元現金增資，並發行 1.5 億元可轉換公司債，共取得 5 億元現金，將用於改善集團財務結構、宴會場地的翻新裝修，並將導入新事業。

其中，御頂旗下烘焙品牌「塩胖手作麵包本舖」近日率先推出全新裝潢碳中和新門市，後續將以此裝修案為首波改造計畫，包括日本超高檔燒肉店、著名高檔日法甜點，以及知名韓式連鎖炸雞等品牌，將陸續落地。

而對於現有的宴會兩大品牌晶宴和頂鮮，御頂認為，場地急需重新裝修，也需與時俱進導入新的經營思維，因此，目前已與知名飯店簽署合作意向書，並規劃與其進行交叉持股。

另外，子公司御景生活事業，近期已洽談多家飯店代管案。

而御義旅行社綜合出入境雙市場，主要耕耘日本線，現已主打九州和山口的精緻旅遊，去年 12 月 25 日開展首發熊本旅遊團。