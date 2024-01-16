微軟將Office AI Copilot擴展到消費者和小型公司

微軟 (MSFT-US) 正在為所有企業及消費者打開大門，讓他們能夠使用其人工智慧驅動的 Office 功能，以增加這一新服務的訂閱數量。

微軟發布聲明稱，微軟正在銷售每月 20 美元的 Copilot 消費者版本，可以使用 OpenAI 最新的 ChatGPT 技術和圖像創建功能。 擁有 Office 雲端訂閱的消費者將能夠使用 Copilot 來協助回答問題、彙總資料以及在 Word、Outlook、Excel 和 PowerPoint 中建立內容。

此前，微軟於去年 11 月推出針對 Microsoft 365 的 Copilot ，企業客戶必須承諾至少 300 名用戶並拿起手機才能進入名單。對於企業來說，這意味著至少增加成本為 9000 美元，但現在微軟的人工智慧助理普遍適用於所有大大小小的企業，並且沒有最低用戶數量限制。

微軟搜尋和人工智慧全球行銷主管 Divya Kumar 表示：「考慮到中小型企業的需求和興趣，我們將取消 300 名用戶的最低要求。」

由於微軟幾乎將所有產品，都利用人工智慧工具進行了改進，Office 產品仍是吸引客戶爲 AI 助手支付額外費用的最佳途徑之一，高管們也表示需求異常高漲。Azure 執行長 Scott Guthrie 將其形容為，近三十年前商店外排隊購買 Windows 95 軟體的情況。

微軟副總裁 Jared Spataro 表示，此前針對至少 300 份訂閱的要求，讓他們面臨著來自中小企業的壓力，要求讓他們使用這些產品。

微軟執行長 Satya Nadella 表示，微軟的消費者服務 Copilot Pro 以相同的價格提供與 OpenAI 的 ChatGPT Plus 類似的功能，公司計畫推出一款類似 OpenAI 去年推出的建置工具，讓個人可以針對特定主題創建自己的 Copilot，這項服務已經可供企業使用。

不過，微軟針對消費者版本的隱私規則將與商業版本不同。 與企業客戶的資料不同，微軟表示將保留來自消費者模型的部分提示和回應，以重新訓練模型並改進產品。