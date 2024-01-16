〈陸港盤後〉 A股三大指數收漲 滬指接近2,900點

中國 A 股市場三大指數周二（16 日）收盤齊揚，滬指接近 2,900 點，兩市成交額放大，「北向資金」淨賣出人民幣（下同）逾 40 億元。

滬指周二收盤漲 0.27% 報 2,893.99 點，深成指漲 0.31% 報 8,992.07 點，創業板指漲 0.38% 報 1,752.23 點；兩市成交額合計 6,848 億元，「北向資金」淨賣出 41.33 億元。

房地產、燃氣、零售、石油、半導體、電力等類股走低，酒店餐飲、旅遊族群延續漲勢，保險、券商、銀行等類股集體拉升。

香港恒生指數周二收盤大跌 2.16%，報 15,865.92 點，恒生科技指數重挫 2.29%，報 3,325.93 點。

光大證券表示，A 股「盈利底」逐步確認，未來隨著價格因素改善，名義國內生產毛額（GDP）成長率可望迅速回升，帶動企業獲利持續改善，預估 A 股企業獲利將會重回二位數成長。

國泰君安認為，當前股票市場整體估值處於歷史低點，但上修動力不足，指數仍將以震盪尋底為主。

國盛證券則指出，市場近期表現雖然不盡人意，但指數走勢趨緩，開始進入磨底階段，波動率在下降，這也是在為下一波反彈積蓄力量。雖然許多投資人對市場依然缺乏信心，但目前指數調整的時間和幅度較為充足，估值也接近歷史低點，許多類股和個股已進入超跌區間，反彈一觸即發。