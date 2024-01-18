中國A股市場持續湧現賣壓 滬指跌破2,800點大關

中國 A 股市場周四（18 日）早盤持續湧現賣壓，滬指跌破 2,800 點大關，刷新 2020 年 4 月以來新低。

A 股市場三大指數周四早盤的跌幅均超過 1%，下跌個股接近 5,000 檔。

A 股市場三大指數周三收盤大跌逾 2%，香港恒生科技指數急瀉近 5%，利空是中國周三出爐的一系列經濟數據好壞參半，打擊投資人信心。

中國國家統計局周三發布的數據顯示，中國去年全年國內生產毛額（GDP ）成長 5.2%，符合經濟學家預期，也達成官方的全年經濟成長「約 5%」目標。

國家統計局在周三公布的其他經濟包括：

去年 12 月工業生產年增 6.8%，增幅大於經濟學家原估的 6.6%。

去年 12 月零售銷售年增 7.4%，不如經濟學家原估的 8%。

去年全年全國固定資產投資成長 3%，優於經濟學家預估的 2.9%。

去年 12 月城鎮失業率為 5.1%，高於去年 11 月的 5%。

去年 12 月 70 城新屋房價（不計補貼房）月跌 0.45%，寫下 2015 年 2 月以來最大降幅。

國家統計局表示，去年中國頂住外部壓力，克服內部困難，實現主要預期目標。不過，國家統計局也坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石說：「12 月經濟活動疲弱與失業率五個月來首次上升，傳遞出一個訊息：除非政府擴大政策支持，否則經濟疲軟態勢可能會持續到 2024 年。」舒暢和曲天石預料，政府在未來幾個月會採取力道更大的措施，特別是財政方面。

據《彭博》報導，知情人士透露，中國官方正考慮發行人民幣 1 兆元超長期特別國債，以支應糧食、能源、供應鏈、都市化等計畫。