〈陸港盤後〉中國服務業PMI利多鈍化 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周四（4 日）收盤同步走低，滬指跌 0.43%，去年年 12 月中國服務業採購經理人指數（PMI）升至 52.9，寫下近五個月高點，但投資人未領情。

滬指周四收盤跌 0.43% 報 2,954.35 點，深成指跌 1.24% 報 9,215.25 點，創業板指大跌 1.8% 報 1,801.76 點；兩市成交額合計人民幣 6,734 億元，「北向資金」淨流出 39.36 億元。

釀酒、保險、半導體、券商類股齊跌，食品飲料、房地產、醫藥等族群下跌；旅遊類股逆勢走高，紡織服裝、零售、煤炭、石油族群上揚。

香港恆生指數周四收盤持平，報 16,645.98 點，恒生科技指數漲 0.23%，報 3,654.94 點。

《財新網》周四公布的數據顯示，去年 12 月財新中國服務業 PMI 為 52.9，較去年 11 月上升 1.4 個百分點，為近五個月來最高。

去年全年財新中國服務業 PMI 均位於擴張區間，顯示服務業景氣持續修復。

去年 12 月財新中國製造業 PMI 微升 0.1 個百分點至 50.8，連續兩個月處於擴張區間；兩大行業 PMI 同時攀升，帶動綜合 PMI 從 51.6 升至 52.6，寫下去年 6 月以來最高紀錄，顯示企業生產經營活動總量增長，製造業與服務業產出皆出現更強勁擴張。

國家統計局公布的數據顯示，去年 12 月製造業 PMI 下降 0.4 個百分點至 49，服務業商務活動指數維持在 49.3 的水準，分別是連續第三個月和第兩個月落在萎縮區間。綜合 PMI 微降 0.1 個百分點至 50.3，仍高於臨界點，顯示經濟活動繼續擴張，但成長腳步放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年 12 月製造業和服務業供求均有擴張，但目前內外部需求仍然不足，政府仍需鞏固經濟回升基礎，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。

王喆說，中央政府未來提出政策取向時，應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。

展望新的一年，王喆認為，財政政策和貨幣政策尚有空間，政府仍需進一步增強穩就業政策力道，更加凸顯就業優先導向，減輕就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體信心。

Saxo Capital Markets 市場策略師 Redmond Wong 認為，中國股市仍在尋找底部，可能 1 月都會維持疲弱格局。