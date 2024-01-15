A股史上最大電詐案！深圳藥廠在國外被騙人民幣近1億

「簡直離譜，超（過）十分之一的淨利被騙走！」中國深圳藥廠海普瑞 (09989-HK) (002399-CN) 周日（14 日）晚間發出公布，表示子公司在海外遭遇巨額電信詐騙，一眾投資者在股吧和社群平排表達難以置信的心情。

據《財聯社》報導，海普瑞在周日發布公告，表示全資子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L. 近期遭遇犯罪團夥電信詐騙，涉案金額約 1,170 餘萬歐元。

海普瑞說，案發後在第一時間向當地警方報案，警方已立案調查。公司全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。

海普瑞表示，管理層嚴肅看待此事，已派人前往子公司處理該事項。由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，可能給 2023 年度財務報表帶來潛在影響。

據陸媒粗略估算，1,170 餘萬歐元約為人民幣 9,200 萬元，其 2022 年全年營收約 71.59 億元，歸母淨利為 7.27 億元。換句話說，此次被電信詐騙金額超過 2022 年十分之一淨利。2023 年前三季，海普瑞歸母淨利潤僅為 1.43 億元，涉案金額更超過 2023 年前三季淨利一大半。

特別的是，海普瑞 2021 年、2022 年及 2023 年前三季經營活動產生的現金流量淨額，分別為 - 0.07 億元、-7.57 億元及 - 2.34 億元，連續淨流出。若海普瑞追不回被詐騙款項，恐令公司雪上加霜。

「這筆錢大概是回不來了。」某深圳資深律師說，從以往案例來看，相關企業也只能「認了」，詐騙款項只要過了一段時間，經過多道轉賬，基本上就是「泥牛入海」。

該律師表示，海普瑞子公司被詐騙的金額巨大，說明財務和風險控制出現巨大漏洞，這不是一句「玩忽職守」就能解釋。

「暫時看不出他們是因為什麼被詐騙的，但是我也覺得這筆錢應該是追不回來了，事發地警察辦案效率難以跟中國相比，而且跨國執法立刻進行不太現實，有這個時間錢都不知道流到哪裡去了。」某醫藥行業人士表示。

海普瑞 1998 年成立於深圳，是同時在 A 股和 H 股上市的跨國製藥企業，主要業務涵蓋肝素供應鏈、生物大分子 CDMO 和創新藥物的投資、開發及商業化，致力於為全球患者帶來高品質安全有效藥物和服務。