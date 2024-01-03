〈陸港盤後〉中共中宣部官員被拔官 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（3 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.17%，知情人士透露，中共中央宣傳部出版局局長馮士新上周被免職，原因是政府先前公布的網遊新規引發遊戲股暴跌。

滬指周三收盤漲 0.17% 報 2,967.25 點，深成指跌 0.75% 報 9,330.86 點，創業板指跌 1.14% 報 1,834.73 點；兩市成交額合計人民幣 7,375 億元，「北向資金」淨買入 16.89 億元。

旅遊、媒體類股齊揚，煤炭、電力、燃氣、房地產等族群走高，半導體、汽車等類股下跌。

香港恒生指數周三收盤跌 0.85%，報 16,646.41 點，恒生科技指數大跌 1.84%，報 3,646.39 點。

據《路透》報導，消息人士表示，馮士新上周被免去中宣部出版單位負責人職務。該機關負責監督國家新聞出版總署，而國家新聞出版總署監管遊戲產業。

五名知情人士說，馮士新被免職，與國家新聞出版署上月宣布的「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」有關，該意見稿規定網路遊戲不得設定每日登入、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。

這項消息引發騰訊 (00700-HK) 、網易 (09999-HK) 等遊戲股暴跌，騰訊股價去年 12 月 22 日收盤重挫 12.34%，相當於跌掉一個小米公司 (01810-HK) 總市值。

分析師表示，近來北京一直試圖增加民間部門投資，以刺激經濟成長，但這些限制措施導致潛在監管變化風險再度成為投資人關注的焦點，打擊投資人信心。

中國政府公布新規定五天後立場軟化，表示將「認真研究」公眾意見，修改規則。