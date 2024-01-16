環時前總編輯胡錫進發文：中國經濟好起來 比賴清德上台更重要

賴清德當選總統後，這幾天《環球時報》前總編輯胡錫進頻頻發文，表示中國經濟進一步好起來，比賴清德上台後怎麼樣更重要，因為中國的軍事力量已經實現跨越式發展，台獨搞事就是找死。

胡錫進周一（15 日）在微博上說：「台灣那邊沒啥大變化。之前是民進黨，接下來還是民進黨。我量他賴清德沒有膽子搞法理台獨，他才是嘴炮，上台之後，他連嘴炮都得收斂。」

胡錫進認為，選票形成的格局決定了賴清德比蔡英文弱很多，他一上任就近乎是個「跛腳鴨」，走鋼絲是他不得不接受的命運。

胡錫進說，賴清德的得票率只有 40%，民進黨國會席次未過半，這就是賴清德的政治基礎，他將注定受到牽制，在軍購、兩岸政策等重大問題上無法隨心所欲。

胡錫進進一步指出，中國經濟進一步好起來，股市從熊轉牛，社會信心更樂觀，真的比賴清德上台後怎麼樣更重要，因為中國的軍事力量已經實現跨越式發展，在台海形成壓倒性優勢，「台獨搞事就是找死，他們對此比我們大陸網友更清楚」。

另據《新華社》報導，中共黨刊《求是》周二將發表中共總書記習近平談統戰工作的署名文章，把加強和改進統戰工作概括為十二個方面。習近平強調，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對台獨分裂行徑，推進祖國完全統一。

習近平指出，「統一戰線」是中共實現中華民族偉大復興的重要法寶，統戰工作不是過時了、不重要了，而是更重要了。