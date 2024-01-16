凱基銀限時限量換匯優存 7天期美元定存享年息10%

又到了年終獎金入袋的時節，凱基銀行提供龍年理財術，推出限時限量美元優惠定存及換匯優存活動，可享 7 天期定存年息高達 10%；民眾若想布局基金或美股，透過凱基銀網路銀行或行動銀行 APP 申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享 0 手續費優惠。

凱基銀行表示，全球市場預估美國今年將降息，即使美元受到降息力道影響下跌，但美元指數仍有所支撐，美元將呈震盪緩跌走勢。凱基銀行進一步說明，其利差優勢，美元仍是許多民眾外幣理財的首選，建議民眾可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。

凱基銀行因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，以新資金或換匯資金承作，美元高利定存可享年息 5.5%，存入 1 萬美金可較一般定存多領約新台幣 2800 元的利息；台幣高利定存則可享年息 1.65%，存入 30 萬元可較一般定存多領約 500 元的利息。

同時，凱基銀行也推出短天期的換匯優存方案，以非美元的資金轉換為美元同時辦理定存，可享 7 天期定存年息 10%，民眾可以趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率。

除此之外，凱基銀行預估美股全年仍有正報酬的機會，尤其在大選年的第四季行情尤其明顯，建議民眾亦可把握時機搶先布局、逢低買進。

凱基銀行表示，截至 2 月 29 日止，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行 APP 申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享 0 手續費，另申購美股及 ETF 則享單筆手續費 0.15%。

一年之初也是檢視保單的好時機，凱基銀行建議，年終獎金除規劃用於投資理財外，可趁勢規劃中長期且高保障的保險配置，其中又以利變型保單為市場熱門選項，兼具資產增值、傳承及保障。即日起至 3 月 15 日止，透過凱基銀行投保利率變動型保險商品，單件保單實繳保費達新台幣 50 萬元以上，即可參加抽獎活動，有機會獲得最大獎 iPhone 15 Pro Max。