新台幣高利定存太香！銀行年末撒幣搶客 一張表掌握最新優惠

新台幣優利定存太香！多家銀行趕在年底前推出專案搶客，繼王道銀行推出 6 個月期定存年利率 2% 優惠後，LINE Bank 也將高利定存專案 12 個月期利率上調至 1.78%，上限 300 萬元，且不限新舊戶，顯示業者除了搶攻美元優利定存市場外，主戰場也逐漸轉移到新台幣。

年底向來為資金流動旺季，LINE Bank 特別加碼，只要在 2024 年 1 月 2 日前、12 個月期專案定存利率提高至 1.78%，單筆定存金額新台幣 100 元起存、上限 300 萬元，每人最多可開立 10 筆專案定存。實際試算，開立 12 個月專案定存，存 10 萬到期利息約是 1780 元、存 100 萬到期利息就有 17800 元，民眾幫自己加年終獎金相當「有感」。

王道銀行日前推出新台幣 6 個月期定存年利率 2%，為目前市場上 6 個月期最高者，單筆定存最低起存金額為 1 萬元，單筆上限 300 萬元，不限承作筆數，可同時滿足想累積第一桶金的小資族以及資金較豐厚的族群，該專案推出後即引發高度迴響，事實上，王道銀已兩度追加額度，以滿足市場需求。

陽信銀行「iSunny 金麻吉台幣優利定存 1.78%」，不限新舊戶及新舊資金，單筆最低承作金額新台幣 1 萬元，月月領息，一年定存利息 180 元；若存至每人最高上限 150 萬元，年息則有 26700 元，活動期間至 2024 年 5 月 31 日。

除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日止，陽信銀行 iSunny 數位帳戶一年期定存可享 1.76%，單筆最低金額新台幣 1 萬元至 20 萬元，以定存 20 萬元為例，一年利息就有 3520 元；至於新戶於 2023/12/31 止，首次成功申辦 iSunny 數位帳戶，次月起前 3 個月，存款達 8 萬元 (含) 內，即可享活儲利率 3%，日日計息、月月領息，名額有限，額滿為止。

另外，匯豐銀行針對該行卓越理財客戶，提供 6 個月期新台幣定存優惠利率 1.88%，單筆定存金額為 100 萬元至 1500 萬元，限新增資金享有高利優惠，有較高資產理財需求的民眾可考慮。

渣打銀行「利中注定」新台幣高利定存活動，6 個月年利率 1.55%，至 2023 年 12 月 29 日止，僅限新資金承作，單筆最低起存金額新台幣 100 萬元，單一客戶最高承作金額新台幣 500 萬元，且須透過臨櫃或 myRM 數位隨行理專服務辦理。

其他純網銀業者方面，將來銀行上月推出不分新舊戶的台幣半年期定存 1.71% 優利專案，短短三天即秒殺額滿，公司緊急加碼推出「還有台幣 1.71% 高利定存專案」，1 萬元即可起存、最高可存 50 萬元，限定首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者申請。新戶 50 萬元存 3 個月即可領近 2200 元利息，恰可做為包給自己的龍年開春紅包，此外，新戶活儲也可享最長 60 天、最高 6% 的神級利率。

樂天國際銀行主打新戶獨享超短天期的 7 天期優惠存款利率 1.6%，至明年 1 月 14 日止，存滿 7 天再手動續存，即可周周領息，專案期間存款金額更是無上限。此外，只要完成付款 5 次或網購 3 次任務二選一，次月即享活儲年利率 1.35% 優惠，同樣也是存款無上限。

銀行業者年末出招大撒幣，對於習慣使用新台幣做為資金運用的民眾來說，可能會覺得美元兌換台幣匯率上較難預測，若不想肩負匯率波動的風險，不妨評估新台幣高利定存，輕鬆賺取低風險的穩定收益，也能幫自己額外賺取一點年終獎金。