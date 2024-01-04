渣打美元活存年息最高加碼5.8% 「五大天王」優利定存上看5%

為迎接龍年到來，渣打銀行今 (4) 日宣布，推出「金龍獻利」美金活存加碼專案，針對美金活存新增資金達門檻可享年息最高加碼 5.8%，「五大天王」針對五大外幣也有優利定存專案，主打中長天期定存，可選擇每月付息讓利息收入更有感；另外還有新資金定存優惠，單筆最低起存金額達美金 1 千元可享年利率 5%、人民幣 1 萬元可享年利率 2.2% 優惠。

渣打銀行說明，即日起至 2024 年 3 月 31 日止登錄渣打美金活存「金龍獻利」專案活動，優先理財貴賓戶當月美金活存新增資金達 5 萬元 (含) 以上並累計換匯金額達等值美金 5 萬元 (含)，可再享額外加碼 0.2% 優惠年利率，新增資金最高可享優惠年利率加碼 5.6%。

優先私人理財貴賓客戶美金活存新增資金達 5 萬元 (含) 以上並累計換匯金額達等值美金 5 萬元 (含)，可再享額外加碼 0.2% 優惠年利率，新增資金最高可享優惠年利率加碼 5.8%。

渣打銀行也針對五種幣別推出「五大天王」優利定存專案活動，1 月 2 日起新資金可享有各個幣別優惠定存年利率，其中，美元單筆最低起存金額 3 萬元，6 個月期年利率 5.20%，美元續存門檻 2 萬元，年利率 5.00%；人民幣單筆最低起存金額 10 萬元，年利率 2.50%；另外還有紐幣、澳幣、英鎊優利定存。

至於渣打 E 定好數位外幣定存活動，為新資金優惠，僅限透過渣打網路銀行或行動銀行辦理，美金 1 千、人民幣 1 萬超低起存額，12 個月年利率分別為 5.00%、2.20%，活動期間自 2024 年 1 月 2 日起至 2024 年 3 月 29 日止，投資人無須擔心沒有合適標的物來停泊資金。

此外，渣打銀行提供限量龍年發財水致贈客戶，希望客戶在龍年財源滾滾大發利市 ; 而瓶身的設計除了紅色喜慶外，由金龍帶來源源不絕的金幣 以及象徵大吉大利的桔子，寓意更為客戶帶來吉祥好運、富貴滿盈。