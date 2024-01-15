〈神盾併乾瞻〉取得先進製程IP 補足神盾聯盟最後一塊拼圖

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (15) 日召開重訊記者會，宣布擬斥資約 47 億元買下乾瞻科技 100% 股權，業界看好，神盾此次併購乾瞻科技，將正式補足先進製程 IP 技術，完整神盾聯盟的 IP/ASIC 大平台。

神盾指出，乾瞻科技設計團隊 50 人左右，去年營收約 2 億元，獲利數千萬元，雙雙寫下歷史新高，預期今年也將維持成長態勢，目前與聯盟成員已有案子正在進行合作，看好乾瞻科技加入後，聯盟未來將可提供客戶一站式服務，從 IP、APR 設計再到 ASIC 投片量產。

據了解，乾瞻科技設計團隊源自華為旗下訊崴的 IP 團隊，以總經理王心石為首，具備 3/5 奈米先進製程 IP 技術，布局相當完整，也是技術相對領先的台廠，隨著華為資金淡出台灣，神盾也出手投資整個團隊，客戶以 IC 設計客戶為主，地區別為歐美系大廠。

神盾看好，乾瞻過往投注很多資源在先進製程 IP 開發上，隨著客戶先進製程量能逐步放大，IP 也可望進入收割期，看好未來除了 IC 設計以外，來自晶圓廠的收入也會顯著成長。

另外，針對 IP 過往較常扮演獨立角色，神盾認為，乾瞻科技未來不侷限於神盾，而是會持續提供 IP 給客戶，同時也與集團聯盟成員合作，等於為乾瞻科技增加客戶，預期集團整合效益會陸續顯現。