〈神盾併乾瞻〉神盾擴大IP布局 擬斥47億元取得乾瞻科技全數股權

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (15) 日召開重訊記者會，宣布董事會通過與乾瞻科技以現金及公司發行新股為對價之股份轉換案，預計斥資約 47 億元，取得乾瞻科技 100% 股權，將擴大 IP 布局。

神盾表示，股份轉換案之對價為乾瞻科技每 1 股普通股換發現金新臺幣 179.48 元及公司新發行普通股 0.959341032 股，最終換股比例依雙方股份轉換契約進行調整，若以最近日收盤價推算，本案總價金約 47 億元，包含現金對價約 26 億元以及股票對價 21 億元。

神盾補充，本案經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定 113 年 7 月 1 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，乾瞻科技將成為本公司百分之百持股子公司。

神盾指出，公司主要業務為生物辦識感測 IC、資料安全防護及其應用，近期除全面布局各式感測器、傳輪技術到影像處理器，也涉及 AI 應用，打造 IP/ASIC 平台，搭配 Intel、AMD、Microsoft 主導 AI PC 在 NPU 及硬體架構上的布局，推出完整端到端 (End to End) AI PC 解決方案。

乾瞻科技則是一家專注於先進製程從 3/5/7 奈米設計、開發、銷售高速接口 (HighSpeed Interface)、標準元件庫 (Foundation IP) 及特殊 IO 的矽智財 (Silicon IP) 設計公司，致力於為客戶提供最先進、具創新性和高性能差異化的 IP 解決方案，協助客戶開發先進製程晶片。

乾瞻科技主要產品包含 UCle (D2D, Chiplet2 Chiplet)、DDR 及 LPDDR Combo PHY、ONF1 5.1 PHY，用於車用 Sensor 及傳送 IP 及高速、低功耗、小面積且可客製化的 StandardCell Library、特殊 IO 等 foundation IP，其中多個 IP 支持 CoWoS / INFO 等 2.5D/ 3D 先進封裝。客戶包含歐美系 AI / HPC 大廠客戶、儲存系統廠、車用及國內外晶圓代工廠。

神盾看好，本案完成後，藉由乾瞻科技的先進製程 IP，結合神盾聯盟內安國的 ASIC Design Service 及後段 APR 3/5 奈米先進製程到成熟製程皆有豐富經驗的團隊，並可支援 CoWoS2.5D/3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端的 IP/ASIC 平台，以研發水平化、銷售垂直化的 IC 設計及完整化 IP/ASIC 平台，提供客戶更完整的整合方案，符合本公司水平化、銷售垂直化的 IC 產業設計新策略與長期發展規劃，發揮集綜效，提升本公司競爭力，對本公司股東權益有所助益。