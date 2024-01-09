〈神盾科技日〉安格新增GaN電源產品線 扮聯盟供電要角

神盾 (6462-TW) 今 (9) 日舉辦科技日 (Egis Alliance Techday)，聯盟成員安格(6684-TW) 總經理藍世旻表示，隨著 AI PC 與 AI 伺服器耗電量大幅增加，電源管理扮演的角色越趨吃重，安格也正式跨足電源領域，預計首季就可以量產，看好未來在系統上的產值將翻倍，也成為聯盟中供電的要角。

藍世旻指出，此次推出全新的氮化鎵 (GaN) 充電解決方案，包括小 / 中 / 大功率產品，其中，小功率的產品預計今年第一季就會進入量產，看好隨著高算力系統帶來高電力、高瓦數的充電需求，傳統矽基充電器將往 GaN 發展，整體市場將快速成長。

此外，安格也瞄準大功率的 AI 伺服器市場 (600-1600W)，由於現階段算力提升下，散熱模組與電源成為成本提升幅度最高的兩大零組件，安格看好大功率發展，目前技術已可滿足客戶需求， 預計下半年就可推出。

藍世旻預計，原先僅出貨 USB PD 控制晶片與視訊轉換晶片，未來加入電源解決方案 Flyback+PFC 後，產值將大幅提升、呈現翻倍成長，超過 4 美元。

安格去年受惠客戶陸續回補庫存，12 月營收達 0.44 億元，創 18 個月來新高，年增率達 190%，安格累計全年營收 3.58 億元，年減 13%。