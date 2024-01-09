聯盟攜手搶進AI大平台 羅森洲：三年營收翻倍、五年翻兩倍

神盾 (6462-TW) 今 (9) 日舉辦科技日 (Egis Alliance Techday)，董事長兼聯盟大家長羅森洲指出，聯盟旗下成員包括安國 (8054-TW)、安格 (6684-TW)、芯鼎 (6695-TW)、迅杰 (6243-TW) 等，將共同搶進 AI PC 與 AI 伺服器，並預計三年營收要翻倍、五年要翻兩倍。

羅森洲指出，神盾聯盟 IC 設計領域橫跨 AI PC platform、Power IC for AI PC 與伺服器，還有 AI PC 的延伸應用，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮先生也親臨與會，並說明 AI PC 將帶來的巨大商機。

神盾聯盟近三年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及 AI 應用，搭配 Intel、AMD、Microsoft 主導 AI PC 在 NPU 及硬體架構上的布局，強勢推出完整端到端 (End to End) AI PC 解決方案。

神盾強化 Intel、AMD NPU 的 ISP 功能，符合 Microsoft HPD(Human Presence Detection) 的省電規範，大幅延長筆電續航力，使在追求 AI PC 高算力的同時還能符合全球 ESG 節能減碳的浪潮，集團以身為公民的一份子，對減碳救地球做出巨大的貢獻。

為因應迎面而來的 AI PC 浪潮，神盾聯盟除打造 IC 設計產業新策略，在 Tech Day 現場展出旗下各式產品，如芯鼎的車用視覺 AI/DMS、安格的 AI Power IC Solution，以及新馳的數位座艙整合方案等。