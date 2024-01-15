凱基看好三大綠贏族群 若因政治風險急跌 正好趕搭 AI 多頭列車

總統大選結果確定，台股選後行情回歸基本面，凱基投顧今 (15) 日發布最新研究報告指出，綠營勝選後，在政策持續下軍工、綠能、重電迎來慶祝行情，並預期，台灣半導體晶片地位已超過地緣政治擔憂，選後若因政治風險出現急跌，反而是搭上 AI 多頭列車的極佳時機。

凱基投顧表示，由於綠營的兩岸政策是「加強國防且兩岸維持現狀為主」，過去 8 年所推動的國防政策得以延續，有利軍工和航太股。

另一方面，綠營的能源政策主張「貫徹非核家園」，支撐綠能和重電產業持續獲政策支持。

不過，觀光、飯店、航空等產業容易受到衝擊，而屬於兩岸經濟合作協議 (ECFA) 早收清單當中塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等，也可能因北京當局擴大取消優惠關稅項目而受影響。

凱基投顧進一步觀察，台灣已歷經多次政黨輪替，似乎不太影響台灣的外國直接投資 (FDI)，主因台廠擁有非常完善的半導體供應鏈和科技產品製造地位，過去 8 年雖由綠營主政，但台灣的 FDI 卻有提升的趨勢，意味台灣的半導體晶片地位似乎超過地緣政治擔憂，AI 狂潮下，台灣的晶圓代工先進製程晶片以及 AI 伺服器組裝供應鏈仍迫切受國際市場需要。

凱基投顧樂觀看待，台灣將持續受惠 AI 狂潮的長期結構性趨勢，若總統大選後出現急跌或年中出現回檔，仍是搭上多頭列車的極佳時機。