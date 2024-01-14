本週操盤筆記：美股金融股財報、中國GDP、美國零售銷售

由於週一是美國馬丁路德金紀念日，本週美股將只交易 4 天。美股財報季已展開，接下來主要仍是金融股的季報，重要的經濟數據較少，主要關注美國零售銷售數據。美股之外，最受關注的是中國 GDP 數據及英國的 CPI 數據。另外，達沃斯世界經濟論壇將在本週舉行。

本週操盤筆記 (0114-0120)

1. 中國 GDP

中國的 GDP 數據、零售銷售和工業生產數據均將於 1 月 17 日發布。有鑑於對中國經濟健康的持續擔憂，這些數據可能會受到密切關注。

市場普遍預期 2023 年經濟增長率在 5％-5.4％之間，確定可達成全年 5％左右的增長目標。由於基期有利，中國上個月的工業生產和零售銷售大幅成長。 然而，由於房價下跌加劇了消費者的不安全感，零售額可能會放緩。

2. 美國第四季銀行獲利

摩根士丹利和高盛將於 1 月 16 日公布第四季財報。 普遍來看，去年前三季銀行股成績令人失望，但投資銀行預計第四季表現更好，整體風險環境的改善可能支持了交易的復甦。此外，不良貸款和淨利差也將成為焦點。

3. 美國零售銷售

經濟學家預測，繼 11 月增長 0.3% 之後，12 月零售額將增長 0.3-0.4% 之間。零售額的持續成長可能會助長軟著陸的說法。 如果銷售遠強於預期，他們可能會看到市場進一步抑制聯準會降息押注。 同時，銷售意外下降，可能導致市場加大對聯準會的鴿派押注。

4. 達沃斯經濟論壇

達沃斯世界經濟論壇將在本週舉行，來自商界、政府和民間社會的領導人以及全球媒體將出席。 雖然這一事件往往不會影響市場，但它將引起人們對 2024 年全球風險的關注，包括選舉年的氣候變遷、科技、地緣政治和人工智慧錯誤訊息，預計將成為本屆論壇討論重點。