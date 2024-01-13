升息副作用 聯準會去年虧損創歷史新高

美國聯準會 (Fed) 去年營業虧損高達 1,143 億美元，創下歷史新高，這是 2020 年和 2021 年大力支持經濟，隨後升息應對通膨所造成的結果。

Fed 在 2022 年創立名為「遞延資產」(deferred asset) 的項目，用以紀錄帳面虧損，其遞延資產在去年增加了 1,164 億美元，累計總額達到 1,330 億美元。

這些損失對原本就已龐大聯邦赤字來說，可謂雪上加霜。若短期利率維持在當前水準，Fed 就有可能繼續面臨虧損，也可能招來政治攻擊，雖然目前還沒有任何跡象。

Fed 向金融機構支付的準備金和證券利息費用，高於其在利率較低時買入證券所賺取的收入，這主要是央行去年將短期利率調升至 20 年高點 (超過 5%) 所造成的結果。

儘管如此，這些損失並不會影響 Fed 的運作，Fed 也不需要向財政部請求注資。

按照法律規定，Fed 必須將扣除營業費用後的超額盈餘上繳財政部。2022 年前 9 個月，Fed 向財政部上繳了 760 億美元的收益，但同年 9 月開始出現虧損，年底遞延資產達到 166 億美元，Fed 因此停止上繳資金，這種情況在 2022 年之前從未發生過。

當 Fed 不再虧損時，首先必須將盈餘用來消除遞延資產，然後才恢復向財政部上繳收益。至於 Fed 何時能夠恢復獲利，取決於未來幾年何時降息。