〈美股盤後〉重量級銀行揭曉財報 道瓊收黑逾100點 周線驚險收紅

最新數據鞏固聯準會降息預期，美股主指週五 (12 日) 互有消長，道瓊收黑逾 100 點，能源股強勢，銀行股疲弱。微軟超越蘋果重奪全球市值最高公司桂冠。

美國大型銀行紛紛揭曉財報成績單，正式拉開本財報季序幕，美銀上季業績黯淡，花旗公布第四季虧損 18 億美元，摩根大通其 2023 年全年收入及淨利息收入創新高。

本週主要股指均上漲。道瓊周線驚險收紅 0.34%，標普周漲 1.84%。那指表現優於大盤，漲幅達 3.09%。

美國去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 月減 0.1%，年增 1.0% ，均低於預期，釋出通膨持續減緩的正向訊號，推動 2 年期公債殖利率跌至 5 月以來的最低水平。市場目前認為 3 月聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 降息 1 碼的機率為 79.4%，而週四機率為 73.2%，一週前的機率為 68.1%。

地緣政治焦慮升溫，歐盟執行委員會會在未來幾週訪問數家中國車廠，調查是否要對其徵收懲罰性關稅，以保護歐盟電動車車廠，被鎖定的中國車廠為比亞迪和吉利。

紅海危機持續，美國及英國軍隊週五對葉門胡塞武裝發動 73 次襲擊，胡塞武裝發言人 Yahya Saree 警示將懲罰或報復美英。

台灣週六的總統大選令兩岸神經緊繃，中國將此次選舉稱作和平與戰爭間的選擇。研究機構《彭博經濟》估計，兩岸一旦發生戰爭，全球將付出 10 兆美元的代價，遠超出新冠疫情及俄烏戰爭所帶來的損失。

美股週五 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 118.04 點，或 0.31%，收 37,592.98 點。

那斯達克指數上漲 2.58 點，或 0.02%，收 14,972.76 點。

標普 500 指數上漲 3.59 點，或 0.08%，收 4,783.83 點。

費城半導體指數下跌 15.47 點，或 0.38%，收 4,052.42 點。

NYSE FANG + 指數下跌 21.77 點，或 0.25%，收 8,758.48 點。

標普 11 大板塊中以能源、房地產、公用事業領漲，非必需消費品和金融等四大板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.40%；Meta (META-US) 上漲 1.30%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.36%。

道瓊成分股以聯合健康領跌。聯合健康 (UNH-US) 下跌 3.37%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.16%；波音 (BA-US) 下跌 2.23%；IBM (IBM-US) 上漲 2.24%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.74%。

費半成分股幾乎盡墨。美光 (MU-US) 下跌 1.20%；AMD (AMD-US) 跌 0.99%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.70%；高通 (QCOM-US) 漲 0.84%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.20%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.46%；德儀 (TXN-US) 跌 0.44%。

台股 ADR 參見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.02%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.87% 至每股 227.22 美元。由於紅海危機擾亂供應鏈，造成零部件短缺，特斯拉宣布德國柏林工廠大部分生產暫停，同時，特斯拉中國宣布 Model 3 和 ModelY 部分車款降價。

蘋果 (AAPL-US) 至每股 美元。投資研究機構 Hedgeye 將蘋果列為其最新做空目標，預測在 iPhone 銷售疲軟、缺乏創新，微軟的人工智慧 (AI) 功能激起個人電腦 (PC) 市場競爭之際，蘋果的營收成長直到 2025 年都將黯淡無光。

花旗集團 (C-US) 上漲 1.04% 至每股 52.62 美元，花旗公布第四季虧損 18 億美元，因為該公司提列補充政府存款保險基金和進行全面內部重組的費用，創下 15 年來最糟財報表現，公司預告將裁撤 2 萬份工作。

富國銀行 (WFC-US) 重挫 3.34% 至每股 47.40 美元。富國銀行第四季的成本高於預期，原因是遣散費以及去年銀行倒閉後該銀行為補充聯邦存款保險公司主要資金所做的貢獻。

美國銀行 (BAC-US) 摔 1.06% 至每股 32.80 美元。美銀利潤未達到預期，因為該行第四季眾多費用削減利潤，而且該公司的固定收益交易員公布的收入意外下降。

摩根大通 (JPM-US) 收跌 0.73% 至每股 169.05 美元。小摩第四季營收達 385.7 億美元，淨利 93.07 億美元，年減 15%，但仍足以推動該銀行年利潤超過美國銀行業歷史上任何一家銀行。當其他銀行從 3 月份開始遭遇信任危機時，儲戶們紛紛湧向摩根大通的金庫，而這場混亂也為摩根大通帶來了一次利潤豐厚的收購。

摩根士丹利 (MS-US) 走低 0.89% 至每股 89.70 美元。摩根士丹利正接近達成一項協議，該銀行將支付 2 億至 3 億美元，以解決政府對其處理大宗股票銷售的調查。

貝萊德 (BLK-US) 收紅 0.88% 至每股 799.60 美元。貝萊德第四季總營收達 46.3 億美元，淨利 13.75 億美元，資管規模重返 10 兆美元。貝萊德的客戶們去年第四季大舉買入該機構發行的長期投資基金，增持了 630 億美元，表明隨著股票和債券市場的飆升，投資人開始進場。

波音 (BA-US) 下滑 2.23% 至每股 217.70 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 將大力加強對波音公司生產和製造的監督，並將對波音 737-9 MAX 生產線及其供應商進行新的審計。

經濟數據

美國去年 12 月 PPI 年增 1.0%，預期 1.3%，前值 0.8%

美國去年 12 月 PPI 月增 -0.1%，預期 0.1%，前值 -0.1%

美國去年 12 月核心 PPI 年增 1.8%，預期 1.9%，前值 2.0%

美國去年 12 月核心 PPI 月增 0%，預期 0.2%，前值 0%

華爾街分析

摩根士丹利 E*Trade 交易部門常務董事 Chris Larkin 認為：「鑑於 PPI 的回落速度已經快於消費者通膨相當長一段時間了，用意外來形容低於預期的數據可能有點牽強。市場往往會根據任何符合『通膨下降意味著降息』的數據來前行，但我們將看看數據是否與已消化了多次降息的市場現實相吻合。」

Evercore ISI 首席股票與量化策略師 Julian Emanuel 表示：「市場已經消化很多積極因素。週四 CPI 高於預期、美方軍事行動讓油價飆漲，這都會讓聯準會工作變得更加困難。」

鉅亨溫馨提醒：美股、債市下週一 (1 月 15 日) 皆因馬丁路德紀念日 (Martin Luther King Day) 休市一天。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主