〈財報〉高利率+成本削減 富國銀行上季業績佳

富國銀行 (WFC-US) 股價在周五 (12 日) 盤前下跌約 1%，雖第 4 季獲利較上年同期有所增加，因該行受益於利率上升和成本削減措施。

上季該行總收入為 204.8 億美元，比 2022 年第 4 季的 203 億美元營收成長 2%。

該行淨利為 34.5 億美元，合每股 86 美分，略高於一年前的 31.6 億美元和每股 75 美分。

FDIC 特別評估的收益減少 19 億美元，合每股 40 美分；資遣費 9.69 億美元，合 20 美分。富國銀行還獲得 6.21 億美元、合每股 17 美分的稅收優惠。

執行長夏夫 (Charlie Scharf) 表示：「雖然我們 2023 年業績的改善得益於強勁的經濟環境和較高的利率，但我們對效率的持續關注和嚴格的信貸紀律也是重要的貢獻者。」

由於信用卡和商業房產貸款的信用損失準備金增加，提列金額從一年前的 9.57 億美元增加 34% 達到 12.8 億美元。富國銀行表示，汽車貸款準備金的減少部分抵銷了這方面的影響。

富國銀行股價在 2023 年上漲超過 19% 後，今年幾乎持平。在此期間，利率飆升，10 年期公債殖利率在 10 月突破 5% 的門檻，但在年底跌破 3.9%。