鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至5元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中華電(2412-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.04元下修至5元，其中最高估值5.06元，最低估值4.81元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.06(5.06)
|5.25
|最低值
|4.81(4.81)
|4.89
|平均值
|4.96(4.96)
|5.11
|中位數
|5(5.04)
|5.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|229,825,800
|236,500,620
|最低值
|215,207,000
|220,356,000
|平均值
|226,934,270
|232,133,860
|中位數
|228,860,720
|233,661,910
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.7
|4.61
|4.31
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。