〈電信三雄財報〉2023年電信獲利王 中華電每股賺4.76元奪冠

電信三雄自結數全數出爐，台灣大 (3045-TW) 在一次性處分利益挹注下，去年 12 月每股純益達 0.61 元，贏過中華電 (2412-TW)0.3 元、遠傳 (4904-TW)0.27 元；去年第四季也以 1.25 元贏過另外兩家業者。

不過 2023 年全年來看，中華電每股賺 4.76 元拿下獲利王寶座，創下連續四年成長並攀上六年新高，同時贏過台灣大的 4.33 元、遠傳 3.42 元。

中華電去年 12 月營收 221.9 億元，年增 5.9%；EBITDA 61.8 億元，年減 9.8%；稅後純益 22.8 億元，年減 16%，每股純益 0.3 元。公司說明，12 月整體營收表現優異，創 2022 年以來單月營收新高；營業淨利、稅前盈餘及稅後純益因 3G 汰停認列電信設備減損，以及認列投資性不動產減損，因而較去年同期下降。

中華電去年第四季營收 618.6 億元，年增 4%；EBITDA 203.8 億元，年減 2.2%；稅後純益 82.6 億元，年減 1.7%；每股純益 1.06 元。去年全年營收 2232 億元，年增 3%；EBITDA 860.1 億元，年減 0.3%；稅後純益 369.2 億元，年增 1.2%，每股純益 4.76 元。

董事長郭水義表示，2023 年中華電信營收及盈餘雙雙超越財測高標，三個事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，使行動服務營收繳出年增 6.4% 的佳績，客戶數市佔率持續維持領導地位，行動 ARPU(每用戶平均收入) 穩定攀升，加上固網 ARPU 走揚且資通訊服務營收達近雙位數成長。

中華電指出，12 月資通訊收入超過雙位數成長。智慧聯網營收因智慧電表及智慧建築等專案入帳，年成長達雙位數；IDC 及雲端營收因雲端系統專案及 IDC 機房建置案入帳，營收成長超過 60%。

此外，由於行動業務持續向上走揚，整體行動服務營收再創新高，年增 4.6%，連續 33 個月成長。行動服務品質遙遙領先同業，帶動 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，行動數據營收亦因國際漫遊成長而增加。行動月租型 ARPU 年增 2.9%，連續 33 個月上揚，行動月租型離網率則維持 0.39%，持續保持電信業最低。