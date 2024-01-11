鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為33.75元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.01元，其中最高估值3.69元，最低估值2.09元，預估目標價為33.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.69(3.69)
|2.08
|最低值
|2.09(1.67)
|1.66
|平均值
|2.98(2.76)
|1.87
|中位數
|3.01(2.99)
|1.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|212,721,690
|210,122,000
|最低值
|183,256,000
|191,850,000
|平均值
|200,497,840
|200,986,000
|中位數
|199,006,000
|200,986,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.34
|1.31
|-0.69
|0.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
|181,275,258
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。