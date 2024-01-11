鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為33.75元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.01元，其中最高估值3.69元，最低估值2.09元，預估目標價為33.75元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 3.69(3.69) 2.08
最低值 2.09(1.67) 1.66
平均值 2.98(2.76) 1.87
中位數 3.01(2.99) 1.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 212,721,690 210,122,000
最低值 183,256,000 191,850,000
平均值 200,497,840 200,986,000
中位數 199,006,000 200,986,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.34 1.31 -0.69 0.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		 138,068,607 103,872,359 89,048,776 181,275,258

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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