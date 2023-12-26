〈潘文淵獎〉蔡力行回顧過去30餘年 談職涯三個轉捩點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 副董事長暨執行長蔡力行今 (26) 日獲頒潘文淵獎，會中指出，回顧過去 30 多年半導體職涯，一共發生三次轉折，包括惠普、台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW)，更講述在中華電信 (2412-TW) 的經驗，成為後續協助聯發科在 5G 布局的致勝關鍵。

蔡力行坦言，自己在半導體產業有三次轉折，第一次是取得美國康乃爾大學材料科學暨工程博士後，當時從惠普取得半導體相關工作機會，也玩笑地說在當時有很多痛苦經驗。

第二個轉折點是受台積電現任董事暨榮譽副董曾繁城所邀，在 1989 年回台加入台積電，也感謝曾繁城能夠讓自己跟台積電一同成長，並在 2014 年前往中華電信擔任董事長三年，也成功讓中華電信成為全台 4G 第一家開台的業者。

第三次轉折即是 2017 年時，聯發科董事長蔡明介邀請自己加入聯發科，雙方討論沒多久後，自己就決定加入，儘管初期不懂設計、也不懂相關應用，但在做了六、七年，自己與同仁進步地非常多，近期 AI 興起更讓自己覺得非常興奮，聯發科也成為世界級公司。

蔡力行也補充，在中華電信的經歷也成為後續擔任聯發科執行長的養分，就像是自己加入中華電信前，對其想像為科技業，但實際接觸後比較像是服務業，這與聯發科很多產品都屬於消費類產品息息相關。

另外，中華電信需要購買很多基地台，在 2016 年左右很多人開始推廣 5G mmWave(毫米波)，但缺點就是要實施大規模的投資，當時印象非常深刻，因此之後在聯發科就任後，確定首推就是 Sub 6，市場規模也大，公司也很快決定要全力打入 5G，並在 2017 年開始投入，也在 2020 年、2021 年享受成長果實。

蔡力行也在會中特別謝謝自己在台積電、中華電信與聯發科的同仁，強調沒有他們自己也不會有今天，也感謝老婆相互扶持，目前已有兩個女兒，還有孫子、孫女，都是讓自己非常高興的事情。

今日會場大咖雲集，包括台積電 (2330-TW) 董事曾繁城、漢民科技副董許金榮、世界先進 (5347-TW) 董事長方略、台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華、敦泰 (3545-TW) 董事長胡正大。