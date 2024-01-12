台灣首座輕軌環狀運輸 中華電AI技術助攻

高雄環狀輕軌今 (2024) 年元旦啟動輕軌成圓通車，成為台灣首座輕軌環狀運輸系統，中華電信 (2412-TW) 以光達、雷達設備整合 AIoT 感測技術 AI 預判，將輕軌號誌資訊燈態秒數轉換為車聯網資訊並傳送資訊至輕軌列車，減輕駕駛員判斷負擔。

為擘造輕軌路口安全通行環境，中華電信攜手高雄市政府共同響應國家發展委員會「促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」，合作推動「5G 車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統計畫」。

中華電透過建置光達、雷達設備，不間斷地偵測汽、機車動態，將預判路口事件即時推播至輕軌列車，此計畫整合事件偵測、告警系統與號誌推播服務，有效改善以往輕軌駕駛員視野盲區，輔助駕駛員更好地掌握路口交通情形，並於抵達路口前事先獲得號誌燈態與燈態剩餘秒數等資訊，協助駕駛員進行決策。

中華電信以 5G 多元技術結合豐富務實的交通專案經驗，發展創新領先的智慧交通服務。「5G 車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統計畫」不僅促成國內 5G 車聯網服務落地，更進一步提升 5G 車聯網產業鏈競爭力。

近期中華電信於高雄亞灣啟動全台首發最大規模的 5G 網路切片服務驗證場域，為台灣 AIoT 走向國際市場帶來更強力的支援，作為台灣電信龍頭，中華電信將積極與政府、企業和社會各界攜手合作，致力於城市智慧轉型，構築未來城市新願景。