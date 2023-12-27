跨年熱區行動上網數據估將創高 電信三雄提前備戰

迎接 2024 年，熱門跨年地點行動上網數據量將再創新高，且遠超過 2023 跨年數據使用量，電信三雄提前進行備戰，也是遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) 首度支援近千萬用戶，電信商為讓用戶跨年期間行動上網不中斷，整體基站佈建量逾千座、出動上千名工程人員。

中華電 (2412-TW) 針對臺北最 HIGH 新年城、桃園星際城跨年晚會、台中跨年夜、等 18 場熱門跨年活動，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，並透過率先導入 5G 2CA + 4G 4CA 、AI 智慧建設及 C-RAN 高效能設備集中化等技術，提供倍數級以上處理能力，有效承載跨年尖峰時段數據量，確保 4G/5G 行動網路穩定運行。

中華電也在全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和 30 部以上行動車，客戶無論是親臨現場參與跨年活動，亦或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的行動網路。

遠傳運用 AI 技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，跨年當天將出動超過 30 台行動通訊車、全台擴充超過 800 座各式基站設備、數百位工程人員、網管與傳輸工程師更將全程待命，觀察網路流量變化、即時進行狀況排除。

為了在跨年夜提供用戶最佳的網路體驗，遠傳工程人員提前出動，完成橫跨北、中、南、東全台各大跨年熱區的網路容量擴充作業，進駐地點包括台北市府廣場與 101 商圈、新北歡樂耶誕城等全台 13 大跨年熱區。

台灣大在全台 7 大跨年熱區開啟 5G 黃金頻段 (3.5GHz)100MHz 最大頻寬，單站可提供近 1.8 Gbps 網路速率，相較去年同期，原台灣大用戶今年可使用到的資源增加 24%、原台灣之星用戶增加 317%，並在全台跨年熱點優化近 4000 座網路容量配置。

此外，更動員上千位工程師輪班待命，並與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，隨時觀察網路流量或排除狀況；而今年成立實體指揮中心，透過 M + 即時通訊軟體讓各地區即時回報，實虛同步連結各地現場實況調度資源進行即時應變處理。