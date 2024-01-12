鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為51.25元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.09元下修至5.05元，其中最高估值5.46元，最低估值4.08元，預估目標價為51.25元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 5.46(5.46) 6.27
最低值 4.08(4.08) 4.53
平均值 4.8(4.85) 5.37
中位數 5.05(5.09) 5.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 446,738,000 427,071,890
最低值 277,234,000 285,551,000
平均值 365,128,720 373,227,530
中位數 365,847,580 386,485,440

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 2.58 10.34 5.41 4.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 341,433,658 625,962,605 629,914,485 555,887,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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