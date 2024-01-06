鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至5.09元，預估目標價為51.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.09元，其中最高估值5.46元，最低估值4.15元，預估目標價為51.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.46(5.46)
|6.27
|最低值
|4.15(4.15)
|4.53
|平均值
|4.94(4.92)
|5.45
|中位數
|5.09(5.05)
|5.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|446,738,000
|424,428,420
|最低值
|277,234,000
|285,551,000
|平均值
|370,485,900
|370,737,570
|中位數
|365,847,580
|386,485,440
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.58
|10.34
|5.41
|4.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
|555,887,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。