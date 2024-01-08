〈焦點股〉富邦金股利會更好領漲近3% 金融股大開資金派對

富邦金 (2881-TW) 穩居金控獲利王，董事長蔡明興透露，今年股利政策可望比去年好，且維持現金搭配公積配股方式，並認為金融股去年沉寂了一整年，今年有機會補漲，多項正面消息吸引大量買盤進駐，富邦金今 (8) 日股價強漲 2.7%，衝上 65 元，一舉站回 5、10 日及月線，登近 1 個月來高點。

台股今天回神上漲逾百點，重返 17600 點之上，電子、金融反彈攻勢強勁，金融股由富邦金扮演領頭羊，其他包括國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW) 等多檔盤中也上漲超過 1%，呈現量價齊揚。

富邦金 6 日晚間舉行謝年會，蔡明興表示，富邦金去年純益有比前一年度好一些，希望股利會更好，以現金股利為主，富邦金自 2020 年開始發放股票股利，就是參考股東建議、從善如流，結果效果很好，每年都順利填權，讓投資人相當滿意，近年資本公積累積達 7000-8000 億元，未來也會延續公積配股方式。

富邦金 2022 年度每股派發 1.5 元現金股利、0.5 元股票股利。蔡明興的說法也讓外界解讀，2023 年度發放股利可望超越 2 元水準。

此外，有日系外資出具報告給予富邦金買進評等，目標價 74 元，對此，蔡明興認為，去年整體金融族群漲幅不大，大盤以科技股表現較為亮眼，但今年利息下降後，金融股後市補漲可期，也希望富邦金今年獲利動能可望優於去年。

至於員工福利方面，蔡明興指出，集團年終獎金最高發放 20 個月，中位數約 7.75 個月，加薪幅度會參考消費者物價指數去計算，若通膨高，加薪幅度就會拉高，但還是要看績效表現，有人加薪幅度多達 20%，平均來說都有 3-4%，至少與軍公教加薪幅度差不多。