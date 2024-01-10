14家金控2023年合賺3652億元 富邦金雙冠王、新光金奪單月獲利王

14 家金控 2023 年 12 月獲利全數出爐，由於新台幣匯率仍升值 1.7%，使得金控雙雄單月續虧，不過，新光金一吐悶氣，不僅成功轉盈，更以 32 億元勇奪單月獲利王，整體金控 12 月稅後純益合計 54 億元，除新光金、開發金外，獲利均較前一月下滑；14 家金控 2023 年獲利合計 3652 億元，年增 29%，共有 11 家金控獲利超越前年。

以 2023 年來看，富邦金純益、EPS 勇奪雙冠王，中信金稅後純益超車國泰金奪下第二名，第四、五名分別為兆豐金及元大金；至於每股純益方面，富邦金以 4.81 元居冠，國泰金 3.24 元穩居第二，中信金 2.82 元位居第三，第四、五名仍是兆豐金及元大金，分別為 2.37、2.09 元。值得注意的是，兆豐金不僅是公股金控獲利王，全年純益年增幅高達 81%，表現相當亮眼。

富邦金穩居金控獲利王 中信金去年純益超越國泰金

富邦金 (2881-TW) 2023 年 12 月自結合併稅後虧損 30.20 億元，累計全年稅後純益 661.37 億元，年增幅仍達 41%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.81 元。其中，子公司台北富邦銀行全年稅後純益創歷年新高，富邦證券則寫下歷年次高紀錄。

國泰金 (2882-TW) 2023 年 12 月稅後虧損 48.2 億元，全年稅後純益 515 億元，年增 36%，每股純益 (EPS) 3.24 元。國泰金說明，單月獲利下滑，主要反映台幣短線明顯升值導致匯兌損益波動較大，不過，虧損已較前月收斂，2023 年各子公司核心業務動能穩健，其中，國泰世華銀行及國泰投信獲利皆續創歷史新高。

中信金 (2891-TW) 2023 年 12 月稅後純益為 10.94 億元，累計全年合併稅後純益 560.81 億元，不僅創下歷史新高，並躍居 14 家金控中的第二名，擠下國泰金 (2882-TW)、僅次富邦金 (2881-TW)，年增 67%，每股稅後純益 (EPS) 2.82 元仍排名第三。

兆豐金穩居公股金控獲利王 第一金 Swap 收益貢獻獲利大

兆豐金 (2886-TW) 去年 12 月稅後純益 20.65 億元，全年累計稅後純益 332.38 億元，年增幅達 81.28%，每股純益 (EPS) 2.37 元，穩居公股獲利王寶座，子公司兆豐銀行去年 12 月稅後純益 15.93 億元，全年累計稅後純益 310.16 億元，每股純益 3.63 元，對金控獲利占比最高；兆豐證券受惠台股大漲行情，全年純益年增 232％，產險逐漸擺脫防疫險陰霾，全年稅後虧損縮小。

第一金 12 月稅後純益 10.64 億元，全年累計稅後純益達 224.61 億元，年增率 9.1%，每股稅後純益 1.65 元，全年純益及 EPS 均創歷史新高。其中，銀行子公司投資利益亮眼，尤其是 Swap 收益貢獻最大，雖有增提呆帳影響獲利，但鉅額的呆帳收回也減緩了衝擊。

華南金 2023 年純益 216 億元創高 合庫金獲利不如去年

華南金 (2880-TW) 去年 12 月合併稅後純益 14.92 億元，累計合併稅後純益為 216.26 億元，年增 24.97%，創史上新高，每股稅後純益 1.59 元，每股淨值為 15.23 元。子公司華南銀行去年大賺逾 200 億元，年增 19.89%，每股稅後純益 2.05 元。

合庫金 (5880-TW)12 月自結稅後純益 7.03 億元，年減 63%；累計全年稅後純益為 178.63 億元，年減 14.15%，每股純益 1.17 元。由於合庫閒置資金配置於美國公債部位比重相對較高，殖利率走高不利金融資產未實現評價，另外，民眾縮手不敢借美元，使得行庫美元存放比探底，導致國內分行與海外分支機構的外幣利差縮小，再加上去年海外提列較大筆呆帳損失，因此成為公股金控中少數獲利衰退。

元大金 2023 每股賺逾 2 元 玉山金純益創高年增 38%

元大金 (2885-TW) 12 月稅後純益為 5.16 億元，年減 27.8%，全年累計稅後純益 265.66 億元，年增 23.8%，每股稅後純益 2.09 元。主要貢獻來自於子公司元大證券，單月賺逾 10.43 億元，元大銀行、元大期貨及元大投信各挹注 2.15 億元、1.68 億元及 2.5 億元的獲利。

玉山金 (2884-TW)12 月稅後純益 14.7 億元，累計稅後純益 217.6 億元，改寫歷年新高，年增 38.04%，每股純益為 1.41 元。玉山銀 2023 年獲利大進補，主要因財管及信用卡手收表現佳，全年手收呈雙位數成長，此外，股票債券評價及交易性收入也有大幅成長。

永豐金 2023 每股賺 1.62 元 開發金無懼匯損賺進 189 億元

永豐金 (2890-TW) 去年 12 月自結稅後純益 11.61 億元，累計全年稅後純益 197.83 億元，年增 23.94%，每股稅後純益 1.62 元。其中主要子公司永豐銀行 12 月稅後純益 8.88 億元，累計稅後純益 160.82 億元，年增 9.3%；永豐金證券 12 月稅後純益 3.84 億元，累計稅後純益 38.28 億元，年增 1.42 倍。

開發金 (2883-TW) 12 月自結稅後純益為 1.01 億元，全年累計稅後純益 189.62 億元，每股純益為 1.13 元。子公司凱基人壽持續受台幣兌美元升值影響，推升整體避險成本，12 月稅後虧損 11.46 億元，累計全年稅後獲利 101.42 億元；凱基證券受惠於台股交易量能擴大，12 月稅後純益 7.62 億元，全年稅後純益 72.93 億元，年增 1 倍；凱基銀行 12 月單月稅後純益 3.57 億元，全年稅後純益 54 億元；中華開發資本 12 月稅後純益 5.6 億元，全年累計稅後純益 22.2 億元，較前一年度轉虧為盈。

台新金 (2887-TW) 公布自結，12 月稅後純益 2.1 億元，年減 54.3%，累計全年稅後純益為 146 億元，年減 1.7%，每股純益為 1.01 元。子公司台新銀行貢獻最大，全年稅後純益 149.2 億元，創歷年新高，年增 22.4%；台新證券全年稅後純益 15.5 億元，年增 1.98 倍；台新人壽 12 月稅後虧損 5.8 億元，較前一月虧損擴大，累計全年稅後純益 2.5 億元，年減 82.1%，主因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。

國票金 (2889-TW)12 月稅後純益 1.56 億元，累計全年稅後純益 20 億元，年增 55.27%，每股稅後純益 0.58 元。

12 月報捷擺脫連 4 虧 新光金 2023 年虧損收斂至 73 億元

新光金 (2888-TW) 12 月稅後純益 32.33 億元，較前一月轉盈，全年累計稅後虧損 73.01 億元，每股虧 0.48 元，虧損明顯收斂，其中，子公司新光銀行全年累計稅後純益 67.91 億元寫下次高紀錄，新光人壽擺脫連 4 月虧損，單月獲利 17 億元，主要原因有二，一為不動產評價回升，二是台股大漲實現資本利得。新壽 12 月拉高傳統避險工具，並收回一些外匯準備金挹注，因而減少匯損的衝擊。