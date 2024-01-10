中信金2023年大賺560億元躍金控業第二 每股賺2.82元

中信金 (2891-TW) 今 (10) 日公告 2023 年 12 月自結，單月稅後純益為 10.94 億元，累計全年合併稅後純益 560.81 億元，不僅創下歷史新高，並躍居 14 家金控中的第二名，擠下國泰金 (2882-TW)、僅次富邦金 (2881-TW)，年增 67%，每股稅後純益 (EPS) 2.82 元仍排名第三。

中信金表示，12 月子公司中國信託商業銀行存放款業務表現穩健、財富管理成長動能強勁，不過，年底針對全年業績結算，認列相關業務支出，單月稅後獲利 25.45 億元；子公司台灣人壽保險公司 12 月則因台幣升值產生匯兌損失，單月稅後虧損 14.02 億元。

中信金指出，金控及銀行 2023 年全年獲利均創下歷史新高，與 2022 年相比，銀行累計稅後獲利成長 11%，主要來自存放款基盤成長、利差擴大、財富管理多元化商品銷售業績增加，且信用卡消費金額在各業別均有顯著成長，同時股債操作獲利亦佳。

保險業務方面，2023 年雖避險成本居高不下，但在擺脫 2022 年防疫險損失的利空因素後，獲利較 2022 年成長 463%。

展望 2024 年，中信金表示，將維持銀行及保險雙核心發展策略，持續創新突破。